Из-за атаки ВСУ на Вологодскую область пострадали пять человек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пять человек пострадали при повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ на Вологодскую область. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Источник: РИА "Новости"

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО “Апатит”. Предварительно, пострадало пять человек (ожоги от серной кислоты), все госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что возгорания на месте повреждения не было.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше