«Самолет» и мэрия Владивостока проверят слив бетона в лес близ ЖК

Застройщик заявил, что не его строители устроили свалку, и пообещал обратиться в полицию.

Источник: Аргументы и факты

В интернете появилось видео, автор которого утверждает, что застройщик жилого комплекса «Квартал Нейбута» сливает бетон в овраг, губя деревья. На публикацию отреагировали и компания «Самолет», и администрация Владивостока. Застройщик отрицает свою причастность и готовит заявление в правоохранительные органы, муниципалитет уже начал проверку.

В пресс-службе «Самолета» пояснили, что участок, показанный на видео, находится в собственности компании, ограждение намеренно не установлено — чтобы жители района могли пользоваться дорогой через него.

«Доступ к нему есть у неограниченного круга лиц, которые могли воспользоваться данным фактом и осуществить слив бетона. Обстоятельства произошедшего выясняются, компания готовит обращение в правоохранительные органы», — сообщили застройщики.

Из-за отсутствия ограждения территория оказалась открытой для всех желающих. Компания подчёркивает, что это была осознанная мера для комфорта местных жителей, которые передвигаются по дороге, проходящей через участок.

В МЦУ Владивостока заявили, что уже готовятся материалы по факту несанкционированного уничтожения травяного покрова почвы. Документы направят в УМВД для проведения проверки, установления виновных и привлечения их к ответственности по закону.

Кроме того, информация о нарушении будет передана в краевую инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства для рассмотрения и принятия мер.