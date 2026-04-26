«Самолет» и мэрия Владивостока проверят слив бетона в лес близ ЖК

В интернете появилось видео, автор которого утверждает, что застройщик жилого комплекса «Квартал Нейбута» сливает бетон в овраг, губя деревья. На публикацию отреагировали и компания «Самолет», и администрация Владивостока. Застройщик отрицает свою причастность и готовит заявление в правоохранительные органы, муниципалитет уже начал проверку.