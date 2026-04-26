Пятеро пострадали при атаке БПЛА на трубопровод с серной кислотой под Вологдой

Территория азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Вологодской области была атакована с помощью БПЛА. Был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Пожара не произошло, написал губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram.

По предварительной информации, пострадали пятеро человек. У них диагностировали ожоги от серной кислоты. Пострадавших госпитализировали в Вологодскую областную больницу № 3.

Замеры показали, что превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе нет, добавил господин Филимонов.

