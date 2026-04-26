Трубопровод поврежден в Вологодской области из-за атаки БПЛА, пятеро ранены

Трубопровод с серной кислотой поврежден на предприятии в Вологодской области из-за атаки беспилотников ВСУ, пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
— В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, пострадали пять человек, у них ожоги от серной кислоты. Их доставили в Вологодскую областную больницу № 3.
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать очередную атаку Вооруженных сил Украины. Они сбили 16 воздушных целей над разными районами города. Об этом ранее сообщил местный губернатор Михаил Развожаев. В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медпомощь.
Михаил Развожаев до этого передавал, что ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь, в результате погиб мужчина, число пострадавших увеличилось до трех человек.