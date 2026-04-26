Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трубопровод поврежден в Вологодской области из-за атаки БПЛА, пятеро ранены

Трубопровод с серной кислотой поврежден на предприятии в Вологодской области из-за атаки беспилотников ВСУ, пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Трубопровод с серной кислотой поврежден на предприятии в Вологодской области из-за атаки беспилотников ВСУ, пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

— В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадали пять человек, у них ожоги от серной кислоты. Их доставили в Вологодскую областную больницу № 3.

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать очередную атаку Вооруженных сил Украины. Они сбили 16 воздушных целей над разными районами города. Об этом ранее сообщил местный губернатор Михаил Развожаев. В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медпомощь.

Михаил Развожаев до этого передавал, что ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь, в результате погиб мужчина, число пострадавших увеличилось до трех человек.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше