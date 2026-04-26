57 пожаров произошло в Новосибирской области за сутки

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе произошло 57 пожаров (10 — в городе, 47 — в области), из них 10 в жилом секторе.
Как сообщили в ведомстве, частные дома горели в посёлке Посевная Черепановского района, в Искитиме, Бердске, Татарске, в селе Морозово Искитимского района, а также в Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска.
Огонь повредил автомобиль на станции Сельская Искитимского района, летние кухни в селе Верх-Балта и посёлке Паровозный Тогучинского района. Всего к тушению привлекались 123 человека и 81 единица техники.
