57 пожаров произошло в Новосибирской области за сутки

За 25 апреля зарегистрировано одно происшествие на воде, в трёх районах прогнозируют подъём уровня воды в реках.

Источник: Om1 Новосибирск

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе произошло 57 пожаров (10 — в городе, 47 — в области), из них 10 в жилом секторе.

Как сообщили в ведомстве, частные дома горели в посёлке Посевная Черепановского района, в Искитиме, Бердске, Татарске, в селе Морозово Искитимского района, а также в Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска.

Огонь повредил автомобиль на станции Сельская Искитимского района, летние кухни в селе Верх-Балта и посёлке Паровозный Тогучинского района. Всего к тушению привлекались 123 человека и 81 единица техники.

Также МЧС предупреждает, что 26—27 апреля местами сохранится высокая пожароопасность. В период 25—28 апреля ожидается подъём уровня воды на реках Каргат, Бакса и Бердь с возможным достижением опасных отметок и затоплением прибрежных территорий.