В Севастополе сбили четыре беспилотника

В Севастополе российские военные отражают очередную атаку беспилотных средств, задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Операция по нейтрализации воздушных целей продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
По предварительным данным, удалось сбить четыре объекта в районе Северной стороны города. Информация уточняется по мере поступления новых сведений.
Власти следят за развитием ситуации и призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Работы по обеспечению безопасности продолжаются.
Ранее в Севастополе была отражена масштабная атака беспилотников: силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 43 дрона над акваторией и различными районами города.