В Севастополе сбили четыре беспилотника

Российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе российские военные отражают очередную атаку беспилотных средств, задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Операция по нейтрализации воздушных целей продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По предварительным данным, удалось сбить четыре объекта в районе Северной стороны города. Информация уточняется по мере поступления новых сведений.

Власти следят за развитием ситуации и призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Работы по обеспечению безопасности продолжаются.

Ранее в Севастополе была отражена масштабная атака беспилотников: силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 43 дрона над акваторией и различными районами города.

