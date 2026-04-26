Стрелявшему на приеме с участием Трампа предъявили обвинения по двум пунктам

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что подозреваемому в стрельбе на приеме в центре Вашингтона с участием президента США Дональда Трампа предъявлены обвинения по двум пунктам.
«Прямо сейчас ответчику предъявлены обвинения по двум пунктам: использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападение на федерального агента с использованием опасного оружия», — сказала она на пресс-конференции, добавив, что подозреваемый предстанет перед судом в понедельник.