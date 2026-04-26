Стрелявшему на приёме с Трампом предъявили обвинения по двум пунктам

«Прямо сейчас ответчику предъявлены обвинения по двум пунктам: использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападение на федерального агента с использованием опасного оружия», — сказала она.
Пирро добавила, что подозреваемый предстанет перед судом в понедельник.
Ранее Life.ru писал, что сам Дональд Трамп после инцидента с иронией отнёсся к опасностям своей работы. По его словам, никто не предупреждал его о таких рисках, а если бы госсекретарь Марко Рубио сказал ему об этом, возможно, он и не баллотировался бы.
Напомним, вечером 25 апреля мужчина открыл огонь на ежегодном ужине корреспондентов в Washington Hilton. Стрелявшим оказался 30-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. Он устроил стрельбу в фойе, когда на сцене находился президент. Главу государства эвакуировали, преступника задержали. Пострадал один агент Секретной службы — пуля попала в бронежилет.
