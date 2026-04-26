Полиция: стрелявший на приеме с участием Трампа был постояльцем отеля

Подозреваемый проходит обследование в больнице, сообщил временно исполняющий обязанности главы полицейского управления столичного округа Колумбия Джеффри Кэрролл.

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Американские правоохранители исходят из того, что подозреваемый в стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton в столице США был постояльцем этой гостиницы. С таким заявлением выступил в субботу вечером на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы полицейского управления столичного округа Колумбия Джеффри Кэрролл.

«Исходя из предварительной информации, мы считаем, что он был постояльцем этой гостиницы», — заявил Кэрролл, добавив, что подозреваемый проходит обследование в больнице, «он не получил огнестрельных ранений». Представитель полицейского управления добавил, что мотив стрелявшего на данный момент не известен, следователи рассчитывают установить, «кто именно был его целью».

Как информировало агентство Reuters со ссылкой на источник, стрелявший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Стрельба произошла в субботу вечером в Вашингтоне на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент Дональд Трамп. Никто из представителей американской администрации не пострадал. Был задержан один человек, сообщила Секретная служба США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше