Верховный Суд РФ оставил в силе приговор врачам за смерть пациентки в Приморье

Медики Черниговской ЦРБ признаны виновными по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Источник: PrimaMedia.ru

Уголовное преследование врачей терапевтического отделения КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница» завершено окончательно. Кассационным определением Верховного Суда РФ от 18 февраля 2026 года подтверждена законность всех предыдущих судебных решений: приговора Черниговского районного суда Приморского края (от 20 февраля 2025 года), апелляционного определения Приморского краевого суда (от 22 апреля 2025 года) и кассационного определения Девятого кассационного суда общей юрисдикции (от 16 сентября 2025 года), сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«За содеянное виновным назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования, осужденные освобождены от назначенного наказания», — говорится в сообщении.

Суды установили, что при оказании стационарной помощи пациентке врачи допустили грубые нарушения: был установлен ошибочный диагноз, патологические изменения в состоянии пациентки оценены неверно, а необходимая коррекция лечения не проведена. В результате дефектной медицинской помощи заболевание прогрессировало, что напрямую привело к летальному исходу.

Медработники признаны виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Параллельно в гражданском порядке супруг погибшей подал иск к больнице о компенсации морального вреда в размере 7 млн рублей. Решением Черниговского районного суда от 16 декабря 2025 года ему было присуждено 3 млн рублей. Впоследствии, апелляционным определением Приморского краевого суда от 31 марта 2026 года, эта сумма была сокращена до 1,5 млн рублей.