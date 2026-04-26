В глаз жителя Приморья вонзилась отлетевшая от шлифмашины щетинка

В пресс-службе медучреждения сообщили, что хирурги удалили инородное тело и ушили рану. Часть проволоки торчала снаружи, а другой конец прошёл внутрь глазного яблока и зафиксировался в 3,5 мм от роговицы. По словам врачей, пациенту повезло: в месте повреждения нет сетчатки, что позволило избежать слепоты.