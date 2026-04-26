В глаз жителя Приморья вонзилась отлетевшая от шлифмашины щетинка

Проволока прошла внутрь глазного яблока, остановившись в 3,5 мм от роговицы.

Источник: Аргументы и факты

Тяжёлую травму глазного яблока получил житель Приморья при работе со шлифовальной щёткой. От инструмента отлетела металлическая щетинка и вонзилась в глаз. Мужчина самостоятельно добрался до травмпункта Краевой клинической больницы № 2, где его экстренно прооперировали.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что хирурги удалили инородное тело и ушили рану. Часть проволоки торчала снаружи, а другой конец прошёл внутрь глазного яблока и зафиксировался в 3,5 мм от роговицы. По словам врачей, пациенту повезло: в месте повреждения нет сетчатки, что позволило избежать слепоты.

Сейчас мужчина идёт на поправку — его состояние оценивается как стабильное. Угрозы для зрения больше нет.

Медики вновь напоминают о необходимости строгого соблюдения техники безопасности при работе с электроинструментом. Использование защитных очков и масок может предотвратить тяжёлые травмы и спасти зрение.