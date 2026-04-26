Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НМУ: к жителям Алматы и Талдыкоргана обратились синоптики

Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 26 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 100% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Zakon.kz

26 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Талдыкорган, следует из релиза «Казгидромета».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.