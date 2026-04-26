Глава Севастополя рассказал о последствиях удара ВСУ по городу

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь повреждения получил 51 жилой дом. Об этом в воскресенье сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, из-за атаки были повреждены 34 многоквартирных — на проспекте Генерала Острякова, Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, повреждены балконы. Кроме того, разрушения получили 17 частных домов в разных районах города.
В результате удара, как рассказал губернатор, один человек погиб, еще четверо пострадали. За ночь над городом силами ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп была сбита 71 воздушная цель, уточнил Развожаев.
Как писал KP.RU, 26 апреля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также сообщил об уничтожении над промышленной зоной в Череповце 14 украинских беспилотников.