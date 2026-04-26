В ночь на 26 апреля в Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области в ночь на 26 апреля была зафиксирована очередная атака дронов, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, налет был совершен в Чертковском районе.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные будут уточняться, — прокомментировал глава области.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что днем 25 апреля в регионе также была отражена атака вражеских беспилотников.
Днем в Ростовской области средства ПВО отразили воздушную атаку дронов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше