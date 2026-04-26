В Севастополе повреждены 34 многоквартирных дома при атаке 71 дрона

К сожалению, не обошлось без потерь: один человек погиб, четверо получили ранения.
Разрушения также серьёзные. Повреждены 34 многоквартирных дома: выбиты окна, местами разрушены балконы. Пострадали также 17 частных домов и пять автомобилей. Стёкла вылетели в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина. В Загородной Балке пробита крыша на станции техобслуживания.
Зафиксированы два природных пожара — в поле между Родным и Терновкой загорелась трава от осколков сбитого дрона, а в районе Кара-Кобы — лесная подстилка.
Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Кроме того, части БПЛА упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия.
