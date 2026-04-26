В Прикамье ищут волонтёров для поиска двух пропавших рыбаков на Вишере

Срочный сбор волонтёров объявили в социальных сетях для поиска пропавших рыбаков, сообщили на странице сообщества «Типичный Соликамск».
В Пермском крае продолжаются поиски двоих мужчин, пропавших на реке Вишера. Трое рыбаков вышли на воду 22 апреля из села Редикор и должны были вернуться вечером, сообщили волонтёры. Последний раз дозвониться до них удалось в 23:40, после чего связь прервалась.
Утром 23 апреля к поискам подключились силы МЧС. На следующий день в четырёх километрах от Усть-Вишеры нашли тело человека. По словам волонтёров, это был один из пропавших рыбаков. Судьба двоих по-прежнему неизвестна.
Организаторы поиска предполагают, что мужчины могут находиться в охотничьих домиках вблизи водоёмов.
Приметы: были одеты в тёмно-синие куртки, резиновые сапоги и тёмные штаны.
Для поисков нужны волонтёры, лодочные моторы, лодки, эхолоты, квадрокоптеры. Если у вас есть информация или вы можете помочь, звоните организаторам: Татьяне (8−951−929−87−89) или Ольге (8−951−933−54−79).