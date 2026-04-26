Над регионами России за ночь сбили 203 украинских БЛПА

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 25 апреля текущего года до 07:00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — сказали там.
