Силы ПВО сбили 203 дрона ВСУ прошедшей ночью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью сбили 203 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, украинская армия попыталась атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Липецкую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Ярославскую и Московскую области, а также Крым.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Ночью ВСУ ударили по Севастополю. Повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. Губернатор Михаил Развожаев в результате удара погиб мужчина. Он находился в машине, врачи не смогли его спасти.