Свыше 50 домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь

Предварительно, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что в результате удара такэе были повреждены 17 частных домов в разных районах города. Еще пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбило стекла.
— Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого беспилотного летательного аппарата загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ночью силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем. Позже Развожаев сообщил, что в результате удара погиб мужчина. Он находился в машине, врачи не смогли его спасти.