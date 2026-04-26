Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 50 домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь

Предварительно, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Предварительно, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в результате удара такэе были повреждены 17 частных домов в разных районах города. Еще пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбило стекла.

— Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого беспилотного летательного аппарата загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ночью силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем. Позже Развожаев сообщил, что в результате удара погиб мужчина. Он находился в машине, врачи не смогли его спасти.