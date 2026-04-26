В Омске пациентка попала в реанимацию после инъекций филлеров

Молодая женщина обратилась в частную омскую клинику для проведения эстетической процедуры с использованием филлеров. Однако вместо желаемого эффекта она получила серьёзные осложнения. После инъекций в ягодичную область у пациентки развилось тяжёлое гнойно-воспалительное заболевание.
Предположительно, процедура была выполнена с нарушением техники и, возможно, с использованием несертифицированного препарата. Это привело к обширному воспалению, сильной боли, интоксикации и угрозе жизни.
Пациентка была экстренно госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова А. Н., где врачам пришлось провести несколько операций. Во время вмешательства были вскрыты абсцессы, удалён гной и поражённые ткани, а также проведена санация очагов инфекции.
Врачи отмечают, что подобные осложнения часто возникают при проведении инвазивных косметологических процедур в условиях, где не соблюдаются требования стерильности, а также в случае использования сомнительных препаратов. Подобные процедуры должны выполняться только в лицензированных медицинских учреждениях квалифицированными специалистами.
Благодаря оперативному вмешательству и слаженной работе медиков, состояние пациентки удалось стабилизировать. В настоящее время она выписана из стационара и продолжает лечение амбулаторно.