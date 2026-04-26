Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска пойдет под суд за найденную банковскую карту

Женщина потратила деньги с найденной чужой карты.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярска пойдет под суд за найденную банковскую карту. Началось все с того, что в дежурную часть обратилась 45-летняя горожанка и сообщила, что с ее утерянной карты кто-то потратил деньги — совершил покупки на сумму более семи тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность причастной к хищению. Ею и оказалась та «счастливица», которая эту карту подобрала. Женщине 75 лет, ранее не судима. Пояснила, что увидела карту на дороге, подняла и совершила шесть транзакций в магазине.

Ущерб она полностью возместила, возможно, это смягчит ее наказание. А вообще по статье «Кража» предусматривается до шести лет лишения свободы.