Жительница Красноярска пойдет под суд за найденную банковскую карту. Началось все с того, что в дежурную часть обратилась 45-летняя горожанка и сообщила, что с ее утерянной карты кто-то потратил деньги — совершил покупки на сумму более семи тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность причастной к хищению. Ею и оказалась та «счастливица», которая эту карту подобрала. Женщине 75 лет, ранее не судима. Пояснила, что увидела карту на дороге, подняла и совершила шесть транзакций в магазине.
Ущерб она полностью возместила, возможно, это смягчит ее наказание. А вообще по статье «Кража» предусматривается до шести лет лишения свободы.