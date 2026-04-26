Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 203 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 26 апреля.

Источник: Life.ru

Дроны самолётного типа сбивали в период с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля. Беспилотники были уничтожены над 16 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Липецкую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Ярославскую области, Московский регион, Республику Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. Погиб один человек, четверо ранены. Повреждены 34 многоквартирных дома, 17 частных домов и пять автомобилей. В двух магазинах выбиты стёкла. Есть повреждения на станции техобслуживания. Зафиксированы два природных пожара.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

