Под Челябинском нашли свалку с выброшенными гробами, полиция начала проверку

Под Челябинском обнаружили свалку с выброшенными гробами. Жуткую находку сделали около СНТ «Дружба», которое находится вблизи Каштакского бора.

Источник: Life.ru

Одна из челябинок, которая наткнулась на свалку, рассказала, что среди выброшенных гробов был один цинковый.

«Там и цинковый лежит», — поделилась женщина с 74.RU.

Она сообщила о находке в полицию. В ГУ МВД Челябинской области подтвердили, что обращение зарегистрировано.

«Сотрудники полиции выедут на место, будут разбираться в ситуации», — пообещали в полицейском главке.

Это не первый подобный случай в регионе. В 2024 году гроб даже с подписанной фамилией нашли в посёлке Мелькомбинат. В том же году цинковые гробы обнаружили вблизи хутора Миасский.

Ранее в Алтайском крае на похоронах открыли гроб и замерли: внутри оказался другой человек. Ритуальщики объяснили произошедшее ошибкой.

