В Омске неизвестные расстреливали проезжавшие мимо машины

Инцидент произошел 25 апреля.

Источник: Соцсети

25 апреля неизвестные стреляли по окнам проезжавших мимо автомобилей. Об инциденте сообщил подписчик паблика «Аварийный Омск» в МАХ. По словам очевидца, происшествие случилось на улице 24-я Северная около 20:30.

«Какие-то индивидуумы стреляют по окнам проезжающих автомобилей с пневматического оружия», — написал свидетель ЧП, приложив фотографию повреждений на окне автомобиля.

Тех, кто это сделал, автолюбитель не застал: «Настолько смелые, что сразу попрятались», — написал он.

Комментариев правоохранительных органов по поводу происшествия пока не поступало.