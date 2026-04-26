В Омске неизвестные расстреливали проезжавшие мимо машины

25 апреля неизвестные стреляли по окнам проезжавших мимо автомобилей. Об инциденте сообщил подписчик паблика «Аварийный Омск» в МАХ. По словам очевидца, происшествие случилось на улице 24-я Северная около 20:30.
«Какие-то индивидуумы стреляют по окнам проезжающих автомобилей с пневматического оружия», — написал свидетель ЧП, приложив фотографию повреждений на окне автомобиля.
Тех, кто это сделал, автолюбитель не застал: «Настолько смелые, что сразу попрятались», — написал он.
Комментариев правоохранительных органов по поводу происшествия пока не поступало.