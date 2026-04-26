Ночью на высоте 4300 метров: туриста спасли в горах Алматинской области

В Алматинской области спасатели нашли туриста, пропавшего во время восхождения на пик Сатпаева. Он не выходил на связь в высокогорье. Поиски вели ночью, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Инцидент произошел в Карасайском районе во время восхождения группы из шести человек на пик Сатпаева (4300 метров). Один из участников не вернулся и перестал выходить на связь. По предварительным данным, он остался в высокогорной зоне без ориентиров и связи.

После сигнала о пропаже на поиски выдвинулись спасатели Республиканской службы «Барыс» МЧС РК вместе со спасателями ДЧС Алматы.

Несмотря на темное время суток и сложный рельеф, они обследовали опасные участки и нашли мужчину в районе «Качели» под пиком Советов. Его состояние оценили как удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.

Туриста эвакуировали с высоты и сопроводили в безопасное место.

После серии трагедий в горах Алматы власти усиливают меры безопасности для отдыхающих. Обсуждается обязательная регистрация перед походами, развитие спасательной инфраструктуры.