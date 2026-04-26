В ДТП в Шушенском погиб мотоциклист, которого не пропустил водитель авто

Днём 25 апреля в районе пгт Шушенское Красноярского края произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 36-летний водитель мотоцикла Suzuki.
По предварительным данным Госавтоинспекции, авария случилась из-за того, что 53-летний водитель автомобиля Honda Orthia, ехавший со стороны поселка Шушенское в сторону села Казанцево, не предоставил преимущество мотоциклу, поворачивая налево.
«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля — 50-летняя женщина и мальчик десяти лет — доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ГАИ.
Напомним, ранее в Красноярске 21-летний мотоциклист не справился с управлением и упал с транспортного средства.