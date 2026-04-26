В 4 населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Агаповском округе эпизоотический очаг находится в поселке Субутак, неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Сахаринская (опасный диагноз подтвержден у собаки); в Кизильском округе — от переулка Бородулина в селе Кизильское (бешенство выявлено у лисицы).

Также ограничительные мероприятия введены в поселке Заозерный Копейского городского округа — неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Осенняя, в Пласте — от улицы Кирова (в обоих случаях диагноз подтвержден у лисиц).

Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 календарных дней «после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа восприимчивого животного», говорится в документе.

Местным властям и ветстанциям рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.