Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелявший на приёме с Трампом был гостем отеля, где всё проходило

Подозреваемый в вооружённом нападении на приёме с участием президента США Дональда Трампа жил в том же отеле, где проходило мероприятие, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.

«Итак, по предварительной информации, мы действительно полагаем, что он (подозреваемый в стрельбе) был гостем здесь, в отеле», — заявил Кэррол журналистам.

Стрельба произошла в субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, включая Трампа и его супругу. По информации полиции, подозреваемый был вооружён дробовиком, а также при нём нашли ножи и пистолет. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллан, учитель из Калифорнии. По словам федерального прокурора Жанин Пирро, подозреваемый предстанет перед судом уже в понедельник. Сам Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше