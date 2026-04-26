Утечка серной кислоты в Вологодской области после атаки ВСУ устранена

Утечку серной кислоты на фосфорном комплексе в Вологодской области, возникшую из-за повреждения трубопровода в результате атаки ВСУ, удалось полностью ликвидировать. Выбросов опасных веществ в атмосферу не зафиксировано, сообщил в воскресенье губернатор Георгий Филимонов.
Из-за атаки в Вологодской области подтверждения получил трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3» предприятия «Апатит». Пострадали пять человек. Как уточнил Филимонов, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. По словам губернатора, в результате повреждения трубопровода замеры воздуха не показали превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ.
Как писал KP.RU, в регионе были отражены массированные атаки украинских беспилотников. Силами противовоздушной обороны (ПВО) над промышленной зоной в Череповце были сбиты 14 дронов.