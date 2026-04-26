МЧС: 400 тысяч человек эвакуировали из 30-километровой зоны отчуждения ЧАЭС

В устранении последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тысяч граждан.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 400 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны отчуждения после аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС в честь 40-летия со дня ЧП на электростанции.

«Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуированы около 400 тысяч человек», — приводит данные вуз.

Согласно сообщению, в тот период радиоактивному загрязнению подверглось практически 160 тысяч квадратных километров территорий. В устранении последствий участвовали более 600 тысяч граждан. Среди них были ученые, пожарные, медработники, военные, строители, шахтеры и работники профильных учебных заведений.

Во ВНИИ ГОЧС назвали Чернобыльскую катастрофу трагическим уроком. Эта ситуация ярко продемонстрировала, как хрупок мир этот мир перед столь масштабной аварией.

Ранее доктор технических наук и профессор Владимир Асмолов напомнил, что ЧП на Чернобыльской АЭС произошло всего за доли секунд. По этой причине никто не в силах был остановить ужасные события.