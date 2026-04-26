В Вологодской области ликвидировали утечку на азотном комплексе «Аммиак-3»

Также под удар беспилотников ВСУ попала производственная площадка фосфорного комплекса. Всего силами Минобороны России было сбито 14 беспилотников, отражено не менее трёх волн атак.
Всего в результате атак дронов в регионе пострадали пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. За здоровьем местного жителя тщательно следят врачи. Никаких выбросов опасных химических веществ в Вологодской области не зафиксировано.
«Незначительно повреждены производственные здания. Повреждения световой опоры», — написал Филимонов.
На данный момент в регионе снят режим атаки БПЛА. При этом беспилотная опасность на территории области сохраняется.
Напомним, во время атаки ВСУ в Вологодской области беспилотник ударил по территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в компанию «Апатит». Из-за этого повредился трубопровод высокого давления, по нему перекачивали серную кислоту. Пожара после удара не было. Специалисты быстро измерили воздух — никаких превышений допустимой нормы вредных веществ не нашли.
