В Вологодской области ликвидировали утечку на азотном комплексе «Аммиак-3»

В Вологодской области завершили ликвидацию утечки на территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в структуру АО «Апатит». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Источник: Life.ru

Также под удар беспилотников ВСУ попала производственная площадка фосфорного комплекса. Всего силами Минобороны России было сбито 14 беспилотников, отражено не менее трёх волн атак.

Всего в результате атак дронов в регионе пострадали пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. За здоровьем местного жителя тщательно следят врачи. Никаких выбросов опасных химических веществ в Вологодской области не зафиксировано.

«Незначительно повреждены производственные здания. Повреждения световой опоры», — написал Филимонов.

На данный момент в регионе снят режим атаки БПЛА. При этом беспилотная опасность на территории области сохраняется.

Напомним, во время атаки ВСУ в Вологодской области беспилотник ударил по территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в компанию «Апатит». Из-за этого повредился трубопровод высокого давления, по нему перекачивали серную кислоту. Пожара после удара не было. Специалисты быстро измерили воздух — никаких превышений допустимой нормы вредных веществ не нашли.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше