Кадры стрельбы на ужине с Трампом

Стрельба на ужине журналистов с участием Трампа, его жены и Вэнса произошла на входе в отель Washington Hill. Стрелка, которым оказался учитель из Калифорнии, задержали. Президент США не пострадал.

На мероприятии с участием президента США Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Сотрудники Секретной службы эвакуировали президента со сцены, также эвакуировали первую леди Меланию Трамп и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Инцидент произошел во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hill в Вашингтоне. Стрельба началась близ основного пункта досмотра с металлодетекторами на ужине Ассоциации корреспондентов. Трамп написал в Truth Social, что стрелок задержан. Президент не пострадал.

По данным The New York Post и CNN, задержанный — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. Он работает преподавателем на неполный день в компании C2 Education, окончил Калифорнийский технологический институт (бакалавр машиностроения, 2017) и получил степень магистра по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете. В октябре 2024 года он пожертвовал $25 на кампанию Камалы Харрис.

Это не первый инцидент со стрельбой на мероприятиях с Трампом. В июле 2024 года на митинге в Пенсильвании на него было совершено покушение: пуля задела ухо, один человек погиб, двое оказались ранены. Стрелка ликвидировали. Секретная служба назвала тот случай «самым серьезным оперативным провалом за десятилетия».

В марте 1981 года у той же гостиницы Washington Hill было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше