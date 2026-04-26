Стрелявший на встрече журналистов с Трампом оказался 31-летним учителем

NYP пишет, что мужчина — учитель из Торранса (Калифорния).
CNN сообщил, что в профиле LinkedIn, совпадающем с именем и фотографией Аллена, он указан как преподаватель на неполный рабочий день в компании C2 Education, которая занимается подготовкой к экзаменам и репетиторством.
Согласно информации в профиле, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил магистра по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. Кроме того, по данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал 25 долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис.
Прокурор США Жанин Пирро сообщила, что суд над мужчиной состоится в понедельник, 27 апреля, пишет CNN. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.
Власти полагают, что к инциденту больше никто не был причастен. Полиция выдвинула версию, что подозреваемый был гостем в отеле Washington Hilton.
По версии соседа Аллена, мужчина может иметь проблемы с психическим здоровьем.