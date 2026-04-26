Стрелявший на встрече журналистов с Трампом оказался 31-летним учителем

Стрелком, открывшим огонь на ужине корреспондентов Белого дома в Вашингтоне с участием Дональда Трампа, оказался 31-летний Коул Аллен из Калифорнии, сообщают The New York Post (NYP) и CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

NYP пишет, что мужчина — учитель из Торранса (Калифорния).

CNN сообщил, что в профиле LinkedIn, совпадающем с именем и фотографией Аллена, он указан как преподаватель на неполный рабочий день в компании C2 Education, которая занимается подготовкой к экзаменам и репетиторством.

Согласно информации в профиле, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил магистра по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. Кроме того, по данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал 25 долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Прокурор США Жанин Пирро сообщила, что суд над мужчиной состоится в понедельник, 27 апреля, пишет CNN. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.

Власти полагают, что к инциденту больше никто не был причастен. Полиция выдвинула версию, что подозреваемый был гостем в отеле Washington Hilton.

По версии соседа Аллена, мужчина может иметь проблемы с психическим здоровьем.

