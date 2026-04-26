В Павловском водохранилище нашли тушу «медведя», оказавшуюся лосем

К месту выезжали экстренные службы и специалисты, предварительно признаков криминальной гибели животного не выявлено.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о якобы обнаруженном теле медведя в Павловском водохранилище поступило спасателям накануне днем. Рассматривались различные версии произошедшего — от несчастного случая до возможного воздействия человека, включая выстрел или столкновение с лодкой.

На место оперативно выехали представители Минэкологии, полиции, центра «Пин и Пуф», ветеринарной службы и спасатели. Однако уже во время обследования акватории выяснилось, что в воде находится не медведь, а лось. Туша животного была почти полностью погружена, что и привело к ошибке в первоначальной оценке.

Лося извлекли из воды и доставили на берег. По предварительным данным, признаков криминальной гибели не обнаружено, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения вскрытия. Работы по извлечению и транспортировке завершились глубокой ночью.