В Павловском водохранилище нашли тушу «медведя», оказавшуюся лосем

На место оперативно выехали представители Минэкологии, полиции, центра «Пин и Пуф», ветеринарной службы и спасатели. Однако уже во время обследования акватории выяснилось, что в воде находится не медведь, а лось. Туша животного была почти полностью погружена, что и привело к ошибке в первоначальной оценке.