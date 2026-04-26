За сутки на Урале вспыхнули 25 пожаров

За сутки на Урале ликвидировали 25 пожаров, пять из которых — в жилом секторе. Об этом сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.
Один человек пострадал в пожаре, который произошел в квартире на улице Варшавская в Екатеринбурге. Он — хозяин жилья.
— В квартире на первом этаже горели личные вещи. Возгорание ликвидировано хозяином квартиры до прибытия огнеборцев, — отметили в МЧС.
Мужчину госпитализировали в больницу. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Из-за этого также произошел пожар в Верхней Пышме на улице Красноармейская: там загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Возгорание ликвидировали за 12 минут.
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше