Мошенники убедили жителя Ростовской области, что взяли 22 кредита. В полицию Шолоховского района обратился молодой человек, ставший жертвой дистанционного мошенничества. По данным регионального управления МВД, 25-летний мужчина лишился около 800 тыс. рублей после разговора с лжесотрудником финансовой организации. Злоумышленник позвонил потерпевшему, представившись банковским специалистом. Он сообщил, что на имя собеседника незаконно оформлено множество долговых обязательств: 22 кредита и 33 микрозайма. Чтобы якобы «защитить» финансы гражданина, мошенник предложил хитрый план: оформить новый кредит на максимально возможную сумму, тем самым исчерпав доступный лимит и заблокировав возможность для дальнейших действий преступников. Убеждённый аферистом, молодой человек действительно взял заём, после чего перевёл все полученные средства — порядка 800 тыс. рублей — на указанный «резервный счёт» для «безопасного хранения». После завершения перевода связь с псевдобанкиром оборвалась, и только тогда жертва осознала, что стала участником мошеннической схемы.