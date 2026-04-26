Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники убедили жителя Ростовской области, что взяли 22 кредита

Злоумышленник позвонил потерпевшему, представившись банковским специалистом.

Мошенники убедили жителя Ростовской области, что взяли 22 кредита. В полицию Шолоховского района обратился молодой человек, ставший жертвой дистанционного мошенничества. По данным регионального управления МВД, 25-летний мужчина лишился около 800 тыс. рублей после разговора с лжесотрудником финансовой организации. Злоумышленник позвонил потерпевшему, представившись банковским специалистом. Он сообщил, что на имя собеседника незаконно оформлено множество долговых обязательств: 22 кредита и 33 микрозайма. Чтобы якобы «защитить» финансы гражданина, мошенник предложил хитрый план: оформить новый кредит на максимально возможную сумму, тем самым исчерпав доступный лимит и заблокировав возможность для дальнейших действий преступников. Убеждённый аферистом, молодой человек действительно взял заём, после чего перевёл все полученные средства — порядка 800 тыс. рублей — на указанный «резервный счёт» для «безопасного хранения». После завершения перевода связь с псевдобанкиром оборвалась, и только тогда жертва осознала, что стала участником мошеннической схемы.

По факту произошедшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведётся расследование, устанавливаются личности подозреваемых.