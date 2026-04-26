Силы ПВО ночью уничтожили 203 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Дежурные силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями российских регионов. Об этом Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром.

Источник: Российская газета

Уточняется, что такое количество БПЛА было нейтрализовано в период с 20:00 мск 25 апреля до 07:00 мск 26 апреля.

Уточняется, что такое количество БПЛА было нейтрализовано в период с 20:00 мск 25 апреля до 07:00 мск 26 апреля.

Военные сбили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, а также Московского региона и Крыма.

Кроме того, дроны были уничтожены над акваторией Черного моря.

