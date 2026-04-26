Стрелявший на ужине с Трампом раскрыл, кто был его целью

Стрельба произошла в субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходил приём с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, включая Трампа и его супругу. По информации полиции, подозреваемый был вооружён дробовиком, ножами и пистолетом. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллан, учитель из Калифорнии. Подозреваемый предстанет перед судом уже в понедельник. Сам Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком».