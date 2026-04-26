Стрелявший на ужине с Трампом раскрыл, кто был его целью

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации американского лидера. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на два источника.

В субботу вечером, после того как в отеле Washington Hilton в Вашингтоне раздались выстрелы, все присутствующие на торжественном ужине, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый был задержан на месте, однако один из агентов Секретной службы получил ранения.

«Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе… после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа», — говорится в материале CBS.

Стрельба произошла в субботу вечером в отеле Washington Hilton, где проходил приём с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, включая Трампа и его супругу. По информации полиции, подозреваемый был вооружён дробовиком, ножами и пистолетом. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллан, учитель из Калифорнии. Подозреваемый предстанет перед судом уже в понедельник. Сам Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком».

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше