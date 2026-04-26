Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ бросили ещё 49 БПЛА в воздушную атаку на Россию после удара 203 дронами

Силы ПВО России в период с 07:00 до 09:00 мск 26 апреля сбили 49 украинских БПЛА, которые летели над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщил Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Беспилотники были уничтожены в Белгородской, Вологодской и Ярославской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Чёрного моря. В военном ведомстве подчеркнули, что действия противников были успешно отражены силами ПВО.

А за минувшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территорией страны. При этом Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. А в Вологодской области дрон повредил трубопровод с серной кислотой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше