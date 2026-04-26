Почти 12 часов Воронежская область находилась в режиме атаки БПЛА

Угроза прямого удара нависла над двумя районами и двумя городами региона.

Источник: Комсомольская правда

Почти 12 часов Воронежская область находилась в режиме опасности атаки БПЛА. Режим опасности был введен губернатором Александром Гусевым еще 25 апреля в 18:36. В 20:10 вечера в Острогожском районе завыли сирены. Уже через 20 минут угроза прямого удара нависла над Лискинском районом, а в 20:43 — над Нововоронежем. В 20:58 сигнал тревоги прозвучал и в самом Воронеже — жителей просили немедленно укрыться в помещениях и отойти от окон.

Напряженная ситуация сохранялась всю ночь. Только в 01:18 была отменена непосредственная угроза для четырех муниципалитетов, но общий режим авиационной опасности продолжал действовать. Окончательный отбой тревоги в регионе дали лишь утром, в 06:26.

За это время дежурные силы ПВО над пригородом Воронежа и еще шестью районами области сбили 13 беспилотников. В результате падения обломков в одном из муниципалитетов осколками выбило окна в двух домах. Пострадали фасад здания, автомобиль, гараж и линия электропередачи.

По предварительной информации, во время ночных событий никто из жителей не ранен.

Подробности о ночной атаке БПЛА на Воронежскую область сайт VRN.KP сообщал ранее.

