Ричмонд
+12°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке иномарка вылетела на встречку и перевернула другой автомобиль

Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на улице Лесной произошло серьезное ДТП. 33-летний водитель на Subaru Leworg ехал со стороны Русской в направлении Маковского. В какой-то момент он не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в Nissan Juke. От удара «Ниссан» перевернулся и полетел в кювет. 43-летний водитель Nissan пострадал в аварии. Его госпитализировали, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Оба автомобиля серьезно повреждены. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Когда на место прибыли инспекторы, виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По закону это приравнивается к управлению в пьяном виде. Водителю грозит административная ответственность по статье «Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования».

«Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования для установления состояния опьянения. Его привлекут к административной ответственности», — сообщили в Госавтоинспекции.