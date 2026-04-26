ПВО за два часа сбила 49 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

С 07:00 до 09:00 по мск силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение двух часов уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа. Как уточнили в воскресенье в Минобороны РФ, атака велась с 07:00 до 09:00 мск.

По данным оборонного ведомства, вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Вологодской, Ярославской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как писал KP.RU, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 203 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, вражеские БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией 16 регионов страны, а также над акваторией Черного моря.

Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город подвергся атаке. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 БПЛА противника. В результате налета один человек погиб, еще четверо пострадали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
