Евраев: При массированной атаке дронов ВСУ на Ярославль никто не пострадал

Российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Ярославль, никто не пострадал. Об этом сообщил на канале в Макс губернатор региона Михаил Евраев.
«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним», — написал в публикации политик.
Он уточнил, что правоохранительные органы продолжают вести расследование на месте ЧП. Там сейчас работают сотрудники Минобороны и других силовых ведомств.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что ранним утром 25 апреля украинский БПЛА повредил жилой дом в Екатеринбурге. В тот день были эвакуированы 50 человек. Известно, что при инциденте пострадало 6 граждан. Они обратились за медпомощью к врачам. Однако Свердловской области Денис Паслер заверил, что среди раненых нет пациентов в тяжелом состоянии.