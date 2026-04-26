Евраев: При массированной атаке дронов ВСУ на Ярославль никто не пострадал

Силы ПВО России отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ярославль.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Ярославль, никто не пострадал. Об этом сообщил на канале в Макс губернатор региона Михаил Евраев.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним», — написал в публикации политик.

Он уточнил, что правоохранительные органы продолжают вести расследование на месте ЧП. Там сейчас работают сотрудники Минобороны и других силовых ведомств.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что ранним утром 25 апреля украинский БПЛА повредил жилой дом в Екатеринбурге. В тот день были эвакуированы 50 человек. Известно, что при инциденте пострадало 6 граждан. Они обратились за медпомощью к врачам. Однако Свердловской области Денис Паслер заверил, что среди раненых нет пациентов в тяжелом состоянии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше