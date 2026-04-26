Пригородные поезда на Севастополь приостановили движение

Пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются в Инкермане.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Пригородные поезда на Севастополь по техническим причинам временно останавливаются на станции Инкерман-1, организован подвоз пассажиров автобусами, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике ЮППК.

В Севастополе ночью части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, железнодорожное полотно не повреждено, но возможна задержка пригородных поездов, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.

«Конечная точка для пригородных поездов сообщением с Севастополем — временно останавливаются на станции Инкерман-1», — сообщили в компании.

Уточняется, что по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Севастополь — Инкерман-1, Инкерман-1 — Севастополь. Для пассажиров организован подвоз на автобусах. Дополнительно можно воспользоваться регулярным автобусом № 21, сообщили в ЮППК. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Один человек погиб, четверо ранены при атаке ВСУ на Севастополь, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов, сообщал ранее губернатор.

