Водитель «Мерседеса» распылил перцовый газ в лице подростку в Петербурге

18-летний юноша пострадал во время дорожного конфликта. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 25 апреля.
— В дежурную часть обратилась женщина с сообщением о том, что на перекрестке Есенина и проспекта Луначарского водитель автомобиля «Мерседес» распылил содержимое аэрозольного баллона в лицо ее 18-летнему сыну, после чего с места происшествия скрылся, — сообщили в полиции.
Подросток оказался в травмпункте, где у него диагностировали ожог глаз. После оказания помощи, пострадавшего отпустили домой. В полиции отметили, что был объявлен план «Перехват». Подозреваемый был найден буквально через час. Его остановил экипаж Госавтоинспекции УМВД России по Центральному району.
Агрессором оказался 55-летний житель Новосибирской области. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств конфликта. Перцовый баллон у него находился при себе. Как уточнили в полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.