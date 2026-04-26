В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Четверым пострадавшим при воздушной атаке ВСУ на Севастополь оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства города.
ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены 34 многоквартирных дома (выбиты окна, местами повреждены балконы) и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры. Один человек погиб, четверо ранены.