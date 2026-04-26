Уголовное дело и угроза конфискации: в Отрадном поймали пьяного водителя

В декабре прошлого года в городе Отрадном Самарской области полицейские остановили автомобиль LADA Granta. Водитель вел себя подозрительно, от прохождения медосвидетельствования отказался. Машину отправили на спецстоянку, а мужчину — в отдел полиции.
Выяснилось, что это не первый случай: в июне прошлого года водителя уже наказывали за нетрезвое вождение — тогда он получил штраф 45 000 рублей и был лишен прав на 1,5 года.
Теперь в отношении 42 летнего мужчины (1982 года рождения) возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. По этой статье суд может не только назначить штраф или тюремный срок, но и конфисковать автомобиль.