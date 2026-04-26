Петербуржец незаконно прописал в Гатчинском районе 30 иностранцев

Нелегальную схему он организовал больше года назад.

43-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в организации схемы по фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает полиция.

По данным силовиков, в Гатчинском районе Ленобласти он искал лиц, готовых регистрировать у себя мигрантов без их фактического проживания. А также подыскивал тех, кому нужна такая регистрация.

Нелегальная схема была создана в марте 2025 года. Всего с того времени на регистрационный учёт поставили не меньше 30 приезжих.

23 апреля в деревне Малое Верево Гатчинского района силовики поймали 33-летнего уроженца Центральной Азии, причастного к поиску нуждающихся в прописке. Его задержали. Также полиция ищет организатора преступной схемы. Что касается мигрантов, то миграционную службу направлены материалы для решения вопроса об их выдворении из России.