Милиция Борисова ищет, кто разбросал мармелад с рыболовными крючками, от которых гибнут животные

Милиция ищет, кто разбросал мармелад с крючками в Борисове, где погибли животные. Подробности сообщает «Мiнская праўда».
Волонтер Александра гуляла с маленьким ребенком и собакой породы корги. В какой-то момент животное заметило что-то яркое на земле, напоминавшее или желатинку, или мармеладку. Женщина присмотрелась и заметила торчащую проволоку внутри прозрачной массы — спрятанный рыболовный крючок.
За несколько дней до обнаружения опасного мармелада, женщина познакомилась во дворе с молодым человеком, у которого было две собаки породы джек-рассел-терьер — мама и щенок. Во время прогулки животные съели обнаруженные на газоне сосиски. Щенок смог выжить, так как успел вытошнить крючок, а его мама — нет.
Собака Кристины также пострадала от мармеладок.
— Мы приехали домой после дня рождения сестры. Зашли в квартиру — запах был просто ужасный. Не просто запах фекалий. Собака «нагадила» везде. Но самое страшное — воняло химией, — вспоминает женщина.
Ветеринары сказали про сильное химическое отравление, предположив, что собака что-то съела на улице. Корги два-три дня боролся за жизнь. Животное не могло есть, пить, двигаться, его трясло.
Волонтер сказала про обращение в милицию. В Борисовском РУВД подтвердили, что заявление было принято, информация о разбросанных предметах внутри со скрюченной проволокой зарегистрирована.
— По данному факту проводится проверка. Сотрудники милиции опрашивают возможных свидетелей, осматривают прилегающую территорию, — отметили в милиции.
И призвали белорусов быть внимательными. А в случае обнаружения подозрительных предметов сразу же сообщать по номеру 102.