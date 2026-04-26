Умер мужчина, раненный при атаке ВСУ на авто под Белгородом

Напомним, вчера в селе Волчья Александровка Волоконовского округа под удар беспилотника попал автомобиль. Мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги на скорой увезли в Валуйскую районную больницу. Всего во время атаки на Белгородскую область пострадали ещё четыре мирных жителя.